Napoli-Inter, chi gioca? Il Mattino: Mertens in vantaggio su Osimhen, punto interrogativo sul partner di Koulibaly

Ultime notizie Napoli - Dopo il successo a Genova con la Sampdoria e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A. Chi scende in campo? Ne parla Il Mattino.

Napoli-Inter, chi gioca?