Il Mattino - Insigne al Toronto a gennaio: De Laurentiis pronto a dire sì subito

Ultimissime notizie di calciomercato su Lorenzo Insigne che ha firmato con il Toronto e il Napoli è pronto a lasciarlo partire subito, De Laurentiis vuole liberarsi di lui già in queste settimane senza problemi. Aggiornamenti da Il Mattino.

Il blitz a Roma. Subito dopo l'allenamento. È l'ultimo atto di una storia dal finale scontato: Lorenzo Insigne ha raggiunto l'intesa con il Toronto e dà il via libera alla sua nuova vita in Canada. Un sì nel pomeriggio di ieri all'hotel St. Regis. Ironia della sorte, il posto dove De Laurentiis, il 30 giugno, annuncio il piano di sforbiciata dei costi. Con lui la moglie, il padre Carmine, l'agente, l'intermediario che ha condotto l'operazione D'Amico e gli emissari del club della Mls. Tutto fatto, nel pieno rispetto del regolamento. Con tanto di brindisi finale e videochiamata a Manning rimasto a Toronto perché positivo al Coronavirus. Cinque anni, una decina di milioni di stipendio, qualche bonus e via. E adesso? Non c'è bisogno di una proposta indecente: se il Toronto vuole davvero, Insigne può andar via già a gennaio. E non è detto che non avvenga. La porta è aperta. Nessun muro verrà alzato da De Laurentiis. Così va il mondo: Bill Manning, il patron del club canadese, si prepara così ad alzare il telefono e a fare una offerta per anticipare la partenza per il Canada. Se ne può parlare. Tranquillamente. Senza rancore. Anche perché il 26 febbraio la Mls prende il via. Dunque, tutti i nodi sono venuti al pettine: non era una trattativa immobiliare quella che l'11 ottobre andò in scena in maniera quasi grottesca al secondo piano di un altro hotel, il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo e che il Mattino raccontò il giorno dopo. Nella sala prenotata dall'agente Pisacane c'erano Bill Manning, presidente del Toronto, Lino Di Cuollo, uomo chiave della Mls, e Andrea D'Amico, storico agente e intermediario ma anche Insigne in persona. No, non c'era una cartina di qualche attico extralusso nel cuore di Manhattan, magari affacciato sulla celebre Madison Avenue, da mostrare al capitano, come provò in maniera impacciata e imbarazzata a giustificare il suo entourage, ma un bel contratto pieno di zeri a cui era impossibile dire di no. E infatti, Lorenzo Insigne non ha detto di no. Ci ha pensato per un po', poi ha mandato in missione quelli del suo staff a Toronto nelle settimane passate e alla fine il cerchio si è chiuso. Certo, onestamente, i tempi sono quelli che sono, perché far sventolare ai quattro venti l'accordo raggiunto lascia perplessi anche perché il contratto prima del primo febbraio non può essere depositato. Ma tant'è: il dado è tratto. Ed è una scelta di vita, anche perché si sposterà in Canada con tutta la sua famiglia.