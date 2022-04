Napoli in ritiro permanente: scelta la location che ospiterà Spalletti e squadra

Dove andrà il Napoli in ritiro fino alla fine del campionato? ?L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela la location che ospiterà Spalletti e squadra fino al termine della stagione dopo la sconfitta contro l'Empoli.

"È aprile m a diluvia come a novembre 2019, l’ultimo mese di Carlo Ancelotti alla guida del Napoli: dopo l’incredibile sconfitta di Empoli, un’autentica disfatta per come è maturata e per il senso di resa assoluta di una squadra che parlava ancora di scudetto evidentemente senza crederci troppo, Spalletti ha deciso di spedire tutti in ritiro permanente. Ad libitum, con la benedizione di De Laurentiis: si comincia domani in un hotel del centro storico o in uno di Pozzuoli - è da decidere - e si finirà chissà quando. Magari dopo la partita con il Sassuolo, in programma sabato al Maradona, o magari a Champions acquisita".