Napoli in Champions, CorSport: passaggio agli ottavi ed altre qualificazioni potrebbero portare fino a 50mln nelle casse azzurre!

Il monte ingaggi del Napoli ha raggiunto quota 110 milioni: l’Europa delle big rappresenta una fonte cruciale, perciò mancare la qualificazione in Champions rappresenterebbe un danno enorme, come conferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“La Champions è uno status, è ricchezza, è autorevolezza, è prestigio, è danaro cash che entra nelle casse, un microcosmo dal quale è sconsigliabile uscire. Il Napoli di De Laurentiis è diventato Grande da solo, l’ha fatto inseguendo in quindici anni se stesso ma il caveau d’una società si arricchisce grazie alla Champions. Il secondo posto della passata stagione assicura già sette milioni e mezzo, al resto provvederà il destino in Champions, il passaggio agli ottavi, le eventuali qualificazioni successive e proiezioni che alla fine consentirebbero di ritrovarsi con una cinquantina di milioni di euro in più da poter gestire. Altro che le grandi orecchie: la Champions è un capitale”