Napoli in affanno, Repubblica rincara: "Insigne come Zingaretti, questa squadra assomiglia al PD! Sarri potrebbe fare come Renzi...""

Notizie Napoli calcio. Gabriele Romagnoli, sull'edizione odierna di Repubblica, ha provato ad inquadrare il momento poco felice del Napoli paragonandolo a quello del Partito Democratico. Ecco alcuni passaggi del suo editoriale:

"A distanza di poche ore il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, se n’è andato dicendo: «Mi vergogno della mia squadra» e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si è dimesso imprecando: «Che partito di merda!». Era il contrario? Fa differenza? L’agente di Zingaretti smentisce, il vice di Insigne si candida per la successione. Nell’ultimo decennio il Napidì ha vinto qualche amministrativa, tre coppe Italia e una Supercoppa, ha tenuto l’Emilia Romagna e oggi potrebbe battere il Bologna per ricominciare. Perché non ce la fa? Perché, alla fine, a prendersi davvero il governo dopo anni in bianco e nero saranno probabilmente colori diversi (neri e azzurri)?