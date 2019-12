Napoli, è il giorno del giudizio: pronto Gattuso se dovesse saltare Ancelotti

Ultimissime calcio Napoli - E' il giorno del giudizio. Titola così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Perché Carlo Ancelotti, uomo dalla grande esperienza, sa bene qual è la posta in palio e come funziona il calcio quando i risultati non arrivano. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha sempre considerato un punto di riferimento, anche nei momenti più difficili. Tant'è che pure nella giornata di ieri gli ha fatto sentire la sua vicinanza con vari contatti telefonici. Ma poi esiste il verdetto del campo e la statistica, e questa dice che il Napoli non vince da otto partite.

Napoli, pronto Gattuso in caso di esonero di Ancelotti

Così ci si gioca tutto tra Udinese e Genk, con Gennaro Gattuso primo nome in caso di un clamoroso ribaltone. Stasera, intanto, rischiano di restare fuori ancora fuori Dries Mertens e José Callejon e spazio al tandem con Hirving Lozano e Fernando Llorente alla Dacia Arena. Kalidou Koulibaly è in dubbio e il tecnico potrebbe non rischiarlo in vista della Champions, così da dare spazio a Sebastiano Luperto con Kostas Manolas.