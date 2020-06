Repubblica - Nonostante il giorno di riposo qualche azzurro si è presentato ieri a Castel Volturno: il motivo

Notizie calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica riportano cosa sia accaduto ieri a Castel Volturno:

"Il terribile lutto del suo condottiero non ha infatti impedito al Napoli di continuare a pieno regime il conto alla rovescia verso la sfida contro l’Inter, che si giocherà al San Paolo il 13 giugno (diretta Rai alle 20.45). L’annuncio ufficiale lo ha dato il Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora. «Il calcio ripartirà dalla Coppa Italia, abbiamo accettato la richiesta dei club di anticipare di 24 ore le due semifinali». Tra 8 giorni gli azzurri dovranno essere quindi pronti per il ritorno in campo e con una posta in palio subito importante, dopo i tre mesi di stop.

Le difficoltà non mancheranno e si spiega anche così la scelta di Gattuso di essere presente a ogni costo all’allenamento di oggi a Castel Volturno. Per il Napoli si tratterà pure di un segnale, ammesso che ce ne sia bisogno: bisognerà fare il massimo per conquistare la qualificazione per la finalissima, in programma il 17 giugno a Roma. Ma i giocatori ne sono consapevoli. Qualcuno s’è presentato ieri al campo lo stesso, nonostante fosse il giorno di riposo".