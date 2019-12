Napoli-Genk, Gazzetta: un successo netto anche se non si riesce a capire come in Belgio gli azzurri abbiano regalato un punto

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul successo del Napoli con il Genk: "Il Napoli centra per la terza volta l’accesso agli ottavi di Champions League e vince finalmente una partita, come non accadeva dal 23 ottobre, rompendo un digiuno lungo ben nove gare. Un successo netto, per i valori visti in campo, e non si capisce come il Napoli non sia riuscito a vincere in Belgio, regalando l’unico punto a un Genk classico fanalino di coda. Peccato perché quel successo avrebbe consentito di vincere il girone e guardare con un occhio più positivo al sorteggio di lunedì prossimo a Nyon per la fase a eliminazione diretta"