Napoli-Genk, Gazzetta: Insigne verso un'altra esclusione tecnica

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per Lorenzo Insigne si prospetta un'altra panchina questa sera: "Sembra una maledizione il Genk per Lorenzo Insigne. All’andata per punizione Ancelotti mandò il capitano in tribuna, anche se parlò di scelta tecnica. Stasera nessuna punizione, ma probabile scelta tecnica, visto che Carletto lo ha bocciato sabato a Udine sostituendolo alla fine di un primo tempo anonimo. Dunque per Lorenzo si prospetta un’altra serata non da protagonista, di sofferenza. Con la speranza di entrare in corsa ed essere decisivo, come gli capitò a Salisburgo"