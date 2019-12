Napoli-Genk, CorSport: la qualificazione vale 30 milioni, tutte le cifre in caso di passaggio agli ottavi di finale

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea l'importanza sportiva ed economica di passare il turno con il Genk domani sera al San Paolo: "Atto primo: quanto vale la qualificazione in Champions? Atto secondo: come finirà il braccio di ferro sulle multe? E’ una questione di soldi, sempre, e stavolta sono proprio tanti, quelli che ballano in questo macro-universo opulento. La Champions è una miniera, e si sa: paga 2,7 milioni di euro per la vittoria; 900 mila euro per un pareggio. Ma c’è altro ancora, ovviamente, perché passare il turno significa ritrovarsi in banca un bonifico di 9 milioni e mezzo per gli ottavi e la possibilità poi di incassare altri 10 milioni e mezzo per i quarti, 12 milioni e mezzo per le semifinali, 15 per la finale ai quali, la vincente, aggiungerebbe altri quattro milioni. Ognuno può conteggiare come crede, insomma. ma la pioggia di danaro è inarrestabile e il market pool contribuisce in maniera sensibile a spargere ricchezza: al Napoli, secondo nell’ultimo campionato, andrebbe - però a prescindere - il 30% della quota destinata ai club italiani, una cifra prossima ai quindici milioni di euro. Pronti, via, battendo il Genk, il Napoli scoprirebbe di avere immediatamente 12 milioni e duecentomila euro. E la prospettiva che all’orizzonte c i sia poi altro".