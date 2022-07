Nuovo Napoli, Gazzetta: Spalletti come Ten Hag, ecco come cambia la squadra con Kim e la variante Simeone | GRAFICO

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis è ad un passo dal definire altri due arrivi: quello di Kim Min-Jae e di Giovanni Simeone. Il coreano arriva per sostituire Koulibaly, mentre il Cholito aspetta la cessione di Petagna prima di vestire la maglia azzurra.

Formazione Napoli 2022/23, cosa cambia?

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rappresentato come cambia il Napoli 2022/23 di Spalletti, non solo in termini di giocatori ma anche di efficacia in campo. La rosea ha voluto paragonare i partenopei all'Ajax di Ten Hag, neo allenatore del Manchester United: