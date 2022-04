Esonero Spalletti? De Laurentiis ha preso una decisione per il prossimo anno: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Spalletti-Napoli, l'avventura continua. Nonostante gli ultimi risultati negativi, ieri De Laurentiis ha voluto ribadire la propria fiducia al tecnico azzurro in vista delle prossima gare e della prossima stagione.

Spalletti-Napoli, nessun divorzio. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino, che svela come De Laurentiis sia ancora convinto che la scelta del tecnico di Certaldo sia quella migliore per gli obiettivi prefissati dalla società:

De Laurentiis è convinto di tenere Spalletti anche il prossimo anno. Convintissimo. Non sono certo queste tre gare andate storte ad avergli fatto cambiare idea. E nei complimenti che De Laurentiis ha fatto al tecnico, nel riconoscimento dei suoi meriti per essere così vicini al traguardo della Champions, c’è il segnale di quello che succederà a fine anno. Ovvero, niente. Spalletti sarà ancora l’allenatore del Napoli, a meno che non sia lui ad avere delle perplessità. Che, però, non sembra avere