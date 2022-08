Napoli, due moduli con Raspadori: ecco come cambia la formazione | GRAFICO

Notizie Napoli oggi. Sulle pagine del quotidiano Il Mattino si riflette sul modulo del Napoli e sulle alternative a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima stagione di Serie A. Sebbene il tecnico del Napoli sia passato stabilmente al 4-3-3, con l'eventuale acquisto di Raspadori l'allenatore avrebbe a disposizione due moduli: il 4-3-3, appunto, ma anche il 4-2-3-1 già visto l'anno scorso. È proprio la duttilità di Raspadori a farne l'attaccante ideale per rinforzare il reparto offensivo del Napoli.

"Raspadori è un jolly d'attacco", scrie il Mattino, che dunque abbozza le due possibili formazioni. Prima il 4-3-3 senza Raspadori, con Osimhen punta centrale, Lozano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

Napoli senza Raspadori

Napoli con Raspadori: il modulo

Poi il Napoli con Raspadori. In questo caso Spalletti ha a disposizione due moduli: nel 4-3-3 Raspadori giocherebbe largo a destra, al posto di Lozano e Politano. Una posizione già sperimentata col Sassuolo, dove ha giocato da esterno sinistro nel tridente composto da Berardi e Scamacca, ma anche in Nazionale agli ordini di Roberto Mancini, dove ha segnato una doppietta alla Turchia proprio in quella posizione di campo.

Napoli con Raspadori

Nel 4-2-3-1, invece, Raspadori giocherebbe da trequartista, scalzando il posto di Piotr Zielinski in mediana. Da questo punto di vista, sarebbe il sostituto ideale di Dries Mertens e potrebbe agire da sottopunta alle spalle di Osimhen. E chissà che non potremo vederlo anche da centravanti, al posto proprio di Victor Osimhen.