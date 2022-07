Napoli domani a Castel di Sangro: orario d'arrivo e primo allenamento

Notizie Napoli calcio. Tutto pronto per il secondo ritiro stagionale del Napoli: da domani la squadra di Spalletti sarà a Castel di Sangro per preparare al meglio l'esordio in campionato di metà agosto contro il Verona.

Napoli Castel di Sangro

Napoli, orario arrivo e primo allenamento Castel di Sangro

Domattina il gruppo di Spalletti raggiungerà Castel di Sangro, sede del secondo ritiro pre-campionato. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport su come si svolgerà la prima giornata: