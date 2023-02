Napoli di Spalletti come la Juve dei 102 punti di Conte: c'è un dato che accomuna le due squadre

Calcio Napoli - Il Napoli di Spalletti come la Juve di Conte dei 102 punti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha pubblicato un dato che accomuna, in questo preciso momento del campionato, le due formazioni. Un qualcosa di veramente incredibile perchè se il Napoli continuerà ad avere questo ritmo potrebbe arrivare anche a superare quota 102 punti. Una roba da marziani:

"È per certi versi incredibile come i risultati della Juventus 2013-14 di Antonio Conte, quella del record, dei 102 punti, e il Napoli attuale di Luciano Spalletti, dopo 21 giornate si sovrappongano perfettamente. Stesso numero di vittorie (18), pareggi (2) e sconfitte (1). Uguale pure i gol segnati (51) e quelli subiti (15)".