Napoli-De Paul, Tuttosport: "De Laurentiis offre 20 mln, ma l'Udinese chiede 30. Oggi summit mercato: tre nomi e le alternative"

Calciomercato. Un pezzo di futuro da scrivere già oggi. A casa Ancelotti, dove il coach accoglierà il presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli ed il ds Giuntoli. Argomento: fare il punto su tutte le trattative messe in piedi dal club azzurro. Tre nomi su tutti: Castagne e Ilicic dell’Atalanta, oltre a Veretout della Fiorentina. Tra quelle diventate impossibili c’è Hirving Lozano. Anche se il dialogo con il suo agente Raiola resta fluido, è il rapporto con il Psv che si sta incrinando per la richiesta avvicinata ai 50 milioni.

Come riporta Tuttosport, si cercano alternative:

"In quello che è l’approdo consueto del club azzurro: l’Udinese. Sarà un caso, ma proprio oggi, mentre De Laurentiis riunirà i suoi uomini per parlare di rinforzi, a Udine il presidente Gino Pozzo farà altrettanto. Ora che la squadra friulana è salva, si può programmare il futuro, cominciando dalle cessioni eccellenti. Una di queste è Rodrigo De Paul, argentino 24enne, tornato di forza nel mirino del Napoli. La richiesta dell’Udinese è di 30 milioni, il Napoli ne vorrebbe spendere 20, oltre a riflettere pure su Lasagna, che a Giuntoli (lo ha avuto al Carpi) piacerebbe sistemarlo in panchina. Nell’operazione non è escluso che possa essere inserito Inglese".