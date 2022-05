Napoli da Scudetto? Tuttosport: ADL ridurrà spese per puntare al quarto posto, un suo concetto non fa una piega

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive i possibili scenari della prossima campagna acquisti del Napoli. Nello specifico, il presidente De Laurentiis avrebbe un'idea molto chiara sulla strategia da adottare.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Il patron ha in mente di rinnovare i ranghi, ripartendo da un concetto che non fa una piega: se negli ultimi 4 anni, con un monte ingaggi mai inferiore ai 100 milioni di euro e con punte di 135 nell’era Ancelotti non si è diventati campioni d’Italia, tanto vale ridurre le spese e puntare ad un posto in Champions. Probabilmente l’unico che sarà lasciato libero dal trio Milan-Inter-Juve e da contendere a Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina"