Napoli da scudetto? Gazzetta: le impressioni sono positive, Gattuso cerca la formula dei quattro attaccanti ma non ha una cosa

Notizie Calcio Napoli - Otto squadre in sei punti dopo sette giornate di Serie A. Un incrocio di numeri visto raramente, si risale al 2011-12, stagione in cui comincia il dominio della Juve, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Questa è la stagione ideale per ribaltare qualsiasi gerarchia precostituita. C’è una combinazione di cause tecnico-tattiche, sanitarie, legali, di calendario e psicologiche che impedisce qualsiasi previsione credibile. Chi reggerà tutta la stagione, fino a maggio, con la propaggine dell’Europeo a giugno? Va leggiadro anche il Napoli che sta cercando la formula dell’equilibrio offensivo sostenibile con quattro attaccanti: Allegri c’era riuscito ma Gattuso non ha un Mandzukic, quindi il triplo lavoro andrà distribuito, però le prime impressioni sono positive. In sintesi: anche le big, tra impegni ravvicinati e preparazione imperfetta, non riescono proprio a trovare continuità"