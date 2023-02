Napoli-Cremonese, prevendita a gonfie vele! Ecco quanti tifosi ci saranno domenica al Maradona

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, procede a gonfie vele la prevendita per la gara di domenica sera contro la Cremonese, valida per la ventiduesima giornata di campionato. Facile prevedere altri 50 mila paganti al Maradona, per spingere la capolista al sesto successo di fila in campionato in questo 2023.

Biglietti Napoli Cremonese: prezzi e come acquistare

Biglietti Napoli Cremonese 12 febbraio 2023. Ecco i prezzi dei tagliandi dei tagliandi disponibili:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 40,00

Curve € 30,00

È possibile acquistare i biglietti delle partite del Napoli online su Ticketone oppure nelle rivenditorie fisiche autorizzate. Si ricorda che è obbligatorio andare allo stadio muniti di documento di identità e biglietto e che non è consentito il cambio nominativo.

