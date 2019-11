Napoli con il 4-3-3 a Milano, Gazzetta rivela: Fabian Ruiz verso un ruolo inedito

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rende concreta la possibilità che Ancelotti possa realmente optare per il 4-3-3 sabato pomeriggio contro il Milan. Chi potrebbe cambiare ruolo è lo spagnolo Fabian Ruiz secondo la rosea.

"Al centro di tutto. Fabian Ruiz entusiasma in Spagna, grazie anche al suo primo gol segnato contro la Romania, con gli opinionisti iberici che si scaldano spingendo sul suo ritorno in patria. Poi c’è Carlo Ancelotti che da tempo lo ha messo al centro del Napoli, usandolo in ogni ruolo possibile dalla mediana in su. Intanto l’andaluso è tornato a Castel Volturno portando un’ondata di buon umore, che ci vuole in un periodo così delicato per gli azzurri. Sabato a San Siro potremmo vederlo in una versione inedita, almeno al Napoli. Da centrale unico in un centrocampo a tre, se Ancelotti opterà per un 4-3-3 che consenta migliori equilibri difensivi e rimetta gli attaccanti nei ruoli a loro più congeniali (quelli di esterni per Insigne e Lozano). Fabian può farlo e potrebbe diventare una sorpresa: non un regista classico, ma un giocatore di qualità, capace di vedere gioco e anche di coprire da una posizione più bassa. Non è il caso di scomodare il paragone con Andrea Pirlo, intuizione di Ancelotti al Milan dopo Mazzone a Brescia, però siamo in quell’ambito lì. Del resto il Napoli ha bisogno di una scintilla per ripartire, per risollevarsi da una incredibile situazione di stallo"