Mertens diventerà allenatore: il belga si è iscritto al corso con Lukaku

Ultimissime Napoli calcio - Come si legge su Tuttosport, Lukaku e Mertens si sono iscritti al corso per diventare allenatore: "Oltre all’interista, ci saranno altri 22 giocatori e 14 giocatrici della nazionale femminile pronti a diventare allenatore. E tra di loro, c’è pure un’altra conoscenza del calcio italiano: Dries Mertens - che è stato a un passo dall’essere interista, ma continuerà invece tra le fila dei prossimi rivali in Coppa Italia. Con il Napoli è stato raggiunto l’accordo affinché il giocatore resti almeno per altre due stagioni: un biennale con stipendio da 4 milioni più bonus, più una clausola che potrebbe allungare il contratto di un altro anno".

