Napoli-Cagliari, la moviola CorSport: contatto dubbio Osimhen-Ceppitelli a cavallo dell'area di rigore. Il 2-0 del nigeriano è regolare

CALCIO NAPOLI - La moviola dell'edizione odierna del Corriere dello Sport per Napoli-Cagliari: "Partiamo dalla rete annullata al Napoli: su un lungo rinvio di Koulibaly, Godin sbaglia il controllo e finisce per perdersi Osimhen, che lo supera e segna. Da protocollo, Fabbri aspetta che il pallone sia entrato e poi annulla. Il VAR (Mazzoleni) è tagliato fuori dal leggero contatto con il braccio sinistro sulla schiena, ma Godin sembra andare giù troppo velocemente. Ceppitelli da dietro cerca il pallone controllato da Osimhen, tocca solo il piede dell’attaccante azzurro (e siamo fuori area), poi lo colpisce anche sull’altra gamba e questo contatto avviene proprio a cavallo dell’area di rigore. Fabbri non vede né l’uno, né l’altro, ma nel VOR...."