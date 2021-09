Napoli-Cagliari 2-0, la moviola CorSport: manca il giallo per Godin, eccessiva l’ammonizione a Osimhen

Napoli calcio - La moviola del Corriere dello Sport per Napoli-Cagliari: "Facile, facilissimo individuare il fallo di Godin ai danni di Osimehn: i due si trattengono già da prima che il nigeriano entri in area e il difensore uruguaiano lo stenda con un doppio intervento in scivolata, prima sul sinistro e poi sul destro. Da qui, la domanda: ma non ci stava il cartellino giallo (come si fa a non considerarla imprudente)? Piccinini ammonisce Osimhen per simulazione: detto che non tutti i falli sono da rigore, ma anche che non tutti i non falli sono simulazione, l’attaccante azzurro viene comunque trattenuto (in maniera leggera) per un braccio. L’arbitro ha seguito alla lettera il regolamento, invece di applicare quella che è una regola non scritta, il buonsenso unito alla lettura della situazione. Poteva risparmiarsela".