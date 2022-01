Il Mattino - Caccia alla vittoria contro la Juve, la squadra vuole far dimenticare la sconfitta con lo Spezia ai tifosi

Ultime sul Napoli che sfiderà la Juventus il 6 gennaio all'Allianz Stadium. La squadra vuole far dimenticare ai tifosi la brutta sconfitta contro lo Spezia al Maradona nell'ultima partita del 2021. A riportarlo è Il Mattino.

Per ogni napoletano tifoso del Napoli, la partita contro la Juventus non è mai una sfida come le altre. Figuriamoci se il napoletano in questione è un giocatore del Napoli, anzi ne è addirittura il capitano. Lorenzo Insigne aspetta la ripresa del campionato con la stessa voglia che i bambini hanno la mattina del 6 gennaio quando si avvicinano al camino per trovare la calza piena di dolciumi lasciata nella notte dalla Befana.

Lorenzo, proprio come loro, aspetta, in trepidante attesa. E si augura che al posto del carbone (bianco e nero) ci possa essere una pioggia di caramelle, rigorosamente azzurre. È un po' quello che si aspettano anche i tifosi del Napoli che già hanno dovuto chiudere l'anno con l'amarissimo boccone della sconfitta interna contro lo Spezia. Ecco, ricominciare con una vittoria, per di più in casa della Juventus, renderebbe decisamente più interessante l'alba di questo 2022. Il contributo di Lorenzo Insigne sarà fondamentale, anche perché tutto il popolo napoletano si aspetta una risposta sul campo alla dichiarazioni d'amore già fatte a parole. Sì, perché l'impressione è che nella calza della Befana, oltre alle caramelle azzurre, il capitano del Napoli potrebbe anche trovarci anche un'abbondante razione di monete d'oro: quelle che solitamente sono al cioccolato, ma che nel suo caso hanno la forma del dollaro canadese (il contratto sul piatto è di circa 15 milioni all'anno).