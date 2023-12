Napoli-Braga, azzurri qualificati anche in caso di una sconfitta con questo risultato

Notizie Calcio Napoli - Una Champions a cui aggrapparsi per guarire le ferite di un campionato sconcertante. Passata anche la Juventus, ora arriverà il Braga al Maradona per un crocevia stagionale fondamentale sia per l’umore che per l’economia della stagione del Napoli. Allo stato attuale sono 17 i punti di differenza rispetto alla passata stagione, un’infinità per una squadra con lo scudetto sul petto ma che rischia di ritrovarsi addirittura al 6° posto dopo questo turno. In Champions League coi portoghesi - evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola - si passa il turno anche con una sconfitta con un goal di scarto. Ma servirà una vittoria. Senza se e senza ma.