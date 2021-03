Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Bologna. Secondo la rosea ci sono cinque ballottaggi che Gattuso dovrà decidere in via definitiva prima del calcio d'inizio: Ospina-Meret, Di Lorenzo-Hysaj, Mario Rui-Ghoulam, Bakayoko-Demme e Mertens-Osimhen. In difesa è certo il rientro di Kalidou Koulibaly. Nel Bologna confermato il 4-2-3-1 con Skov Olsen, Soriano e Sansone a supporto di Palacio.