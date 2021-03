Napoli-Bologna, l'undici di Gattuso per il CorSport: si rivede Ospina, altre tre novità dal primo minuto

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili scelte di Gattuso: "Si va dunque verso più variazioni rispetto all’ultima formazione opposta al Sassuolo, col possibile rientro di Ospina dopo una sosta ai box piuttosto pronunciata, avendone saltate il colombiano ben sei, per quel problema all’adduttore della coscia destra riportato durante il riscaldamento precedente al Napoli-Juve del 13 febbraio. Tutto ancora da verificare, però, tenuto conto che Meret s’è fatto trovare sempre pronto. In difesa rientra Koulibaly, dopo la squalifica, e torna a sistemarsi al fianco di Rrahmani (Manolas riparte dalla panchina); poi impiego nuovamente scontato di Di Lorenzo sulla destra e su quella opposta l’atteso Ghoulam, dopo aver dato chiari segnali di rinascita, di nuovo dal primo minuto (così come col Benevento). In mediana il recuperato Demme - ancora in leggero vantaggio su Bakayoko - con Fabian, per il resto l’orientamento è quello di riconfermare il trittico formato da Insigne, Zielinski e Politano alle spalle di Mertens.