Napoli-Benevento, probabile formazione di Ancelotti. Il Mattino: Tutino e Palmiero dal 1', esordio per Di Lorenzo

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Napoli-Benevento a Dimaro-Folgarida, primo test stagionale per Carlo Ancelotti al termine della prima settimana di ritiro: il tecnico azzurro troverà di fronte il suo vecchio centravanti ai tempi del Milan, Pippo Inzaghi, il nuovo allenatore del Benevento degli ex Maggio e Roberto Insigne, il fratello di Lorenzo. In campo alle 17.30 al campo di Carciato sold-out per l'occasione, un primo test per gli azzurri.

Napoli-Benevento, probabile formazione

La formazione di Carlo Ancelotti per Napoli-Benevento va formandosi. Innanzitutto con una difesa più alta rispetto all'anno scorso, in attesa di poter comporre il super-tandem Koulibaly-Manolas, "il tecnico schiera Maksimovic (che però ieri ha accusato un leggero infortunio e potrebbe lasciare il posto a Luperto) e il rumeno Chiriches. Terzini Di Lorenzo, il neoacquisto dell'Empoli che si alternerà con Malcuit a destra, a sinistra Ghoulam, tra i più i forma in questi primi giorni di lavoro e in porta Karnezis", scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

A centrocampo tante assenze, con Allan e Fabián ancora in vacanza, Zielinski arrivato solo ieri. "In mezzo giocheranno Rog (in partenza per liberare il posto al macedone Elmas del Fenerbahce) e uno tra Palmiero e Gaetano. Esterno destro Callejon, lo spagnolo, unico vero big di questa prima settimana di ritiro, che come sempre ci ha messo poco a raggiungere già una buona condizione di forma e il tedesco Younes che fa parte dei riconfermati. Ancelotti chiede agli esterni di accentrarsi e di dialogare nello stretto con i compagni per andare al tiro: sarà questa una delle verifiche attese dal test contro il Benevento".

Per l'attacco, arrivati solo ieri Mertens da una parte e Milik dall'altra, con Lorenzo Insigne in arrivo quest'oggi a Dimaro-Folgarida. Per questo motivo, "in attacco Ancelotti schiera Tutino, che ha fatto bene in serie B con il Cosenza, e Verdi (tutti e due in partenza) apparsi molto tonici in queste prime giornate di allenamento".

Probabile formazione Napoli - Benevento di Carlo Ancelotti

Napoli (4-4-2): Karnezis; Di Lorenzo, Chiriches, Maksimovic/Luperto, Ghoulam; Callejon, Palmiero, Rog, Younes; Verdi, Tutino.