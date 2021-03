Napoli - La moviola del Corriere dello Sport su Napoli-Benevento: "Ci sembra regolare la rete del 2-0: il pallone tocca la spalla destra di Politano che è in caduta, l’immagine migliore per valutare è quella fronte-porta dove si apprezza come il braccio sinistro (che dalla telecamera dei 16 metri sembra toccare il pallone) sia troppo alto per impattare col pallone stesso, che invece sfila sotto".