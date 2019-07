Napoli-Benevento 1-2, Gazzetta: ci sono dei vecchi problemi a prescindere dalla mancanza dei titolari

Ultime notizie calciomercato Napoli. Prima sconfitta stagionale per il Napoli che ha perso contro il Benevento. La squadra di Ancelotti non poteva essere di certo brillante dopo pochi giorni di ritiro a Dimaro. Inoltre gran parte dell'organico era composto da calciatori che fino all'anno scorso militavano nella primavera allenata da Roberto Baronio. Il primo gol l'ha messo a segno il solito José maria Callejon. Lo spagnolo è stato tra i più brillanti.

PRIMA SCONFITTA STAGIONALE DEL NAPOLI: IL COMMENTO DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la sconfitta del Napoli in amichevole contro il Benevento: "Poca sostanza e qualche errore di troppo. Parte con una sconfitta la nuova stagione del Napoli. Di poco conto, certo, perché la formazione schierata da Ancelotti, contro il Benevento, avrà poco o nulla a che spartire con la squadra che dovrà contendere lo scudetto alla Juventus. L’unico titolare in campo è José Callejon che, alla fine, risulterà anche il migliore in campo, mentre sulla fascia sinistra s’è rivisto Faouzi Ghoulam. Per il resto, tanti giovani che Pippo Inzaghi ha saputo contenere vincendo, addirittura, la partita nei secondi finali con il diagonale di Vokjc che ha sorpreso Contini. Nuovo Napoli, dunque, vecchi problemi, a prescindere dalla mancanza dei titolari. Perché le disattenzioni hanno caratterizzato i primi 90’ di un’amichevole giocata dopo una settimana di preparazione"