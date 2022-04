Gazzetta conferma esclusiva CN24: Napoli interessato a Asllani dell'Empoli, la situazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli è interessato ad Asllani dell'Empoli. Questa notizia ve la avevamo raccontata in esclusiva lo scorso 30 marzo ed oggi la Gazzetta dello Sport ha confermato in pieno la nostra indiscrezione scrivendo come Giuntoli ed il suo scouting stiano monitorando con attenzione il centrocampista dell'Empoli.

Ecco cosa si legge su Gazzetta:

"La personalità non manca a Asllani che ha cominciato a guidare l’Empoli in un periodo complicato, ma non si è perso d’animo e si è messo in evidenza come giocatore più piccolo di età della già giovane squadra toscana. Non è questo il momento di discutere del futuro di Asllani, che promette davvero bene. Lo scouting del Napoli segue da tempo il play albanese e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto ad aprire un tavolo di trattativa al momento giusto. Evitando aste, ché il ragazzo piace a diversi club, e al tempo stesso discutendo in primis del difensore Sebastiano Luperto, in prestito dal Napoli e che probabilmente verrà riscattato dall’Empoli".