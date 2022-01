Il Mattino - Appuntamento con Fabian e Meret per il rinnovo, c'è la data

Ultime notizie di mercato per il Napoli calcio che tratta anche i rinnovi con i propri calciatori. Perché c'è appuntamento fissato dal Napoli con Fabian Ruiz e Meret riguardo il prolungamento di contratto.

Ultime da Il Mattino per il rinnovo di Fabian Ruiz e Meret con il Napoli:

La rinuncia a 4 importanti stipendi porta il monte-ingaggi attorno a quota 75 milioni di euro. Dalla prossima estate, ed è questo un altro monito per Meret e Fabian che hanno appuntamento per il rinnovo a marzo, il tetto d'ingaggio non dovrà mai più varcare la soglia dei 3,5 milioni di euro netti. Non sono state fatte eccezione per una bandiera come Insigne e non verranno fatte per altri. E questa decisione non cambierà neppure con l'accesso alla Champions League. I soldi del ritorno nella grande manifestazione, serviranno a coprire il buco di quasi 60 milioni accumulato nell'ultimi anno.