Colloquio telefonico con Giuntoli, Emery ha preso una decisione su Alfonso Pedraza

L'edizione doierna del Corriere del Mezzogiorno si concnetra sul calciomercato del Napoli e sull'obiettivo Olivera ed Alfonso Pedraza

A giugno terminerà l’avventura di Ghoulam, il Napoli lavora sul terzino sinistro per l’estate. Il nome più concreto è l’uruguagio Mathias Olivera, sono frequenti i contatti con il Getafe e il suo agente Boselli.

Il direttore sportivo Giuntoli dieci giorni fa circa ha avuto un colloquio telefonico per Alfonso Pedraza del Villarreal, valutando anche l’assalto in prestito con diritto di riscatto, ma Emery poi ha deciso di tenerlo in rosa.