Amichevole Napoli-Adana, risposta fredda dei tifosi: ecco quanti biglietti sono stati venduti

Notizie Napoli calcio. Questa sera, alle ore 20.30, il Napoli affronterà l'Adana Demirspor in amichevole nel ritiro di Castel di Sangro. Sarà la terza uscita stagionale nel pre-campionato per la squadra di Spalletti.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato come l'evento non ha scaldato i cuori dei tifosi, con l'affluenza allo stadio Patini che si preannuncia ai minimi:

Risposta tiepida per la prima delle quattro amichevoli internazionali del Napoli allo stadio Patini di Castel di Sangro. Per la gara con l’Adana di questa sera (calcio d’inizio ore 20.30) sul sito Ticketone sono ancora tante le disponibilità per i distinti e la tribuna, il dato di ieri nel tardo pomeriggio era di circa 700 biglietti venduti rispetto ai 5mila posti messi a disposizione dal comune. Ad incidere, tra le possibili motivazioni, i prezzi alti (30 euro curve e distinti, 40 tribune) che hanno scoraggiato i tifosi. La partita sarà trasmessa in diretta tv in modalità pay per view al costo di 9,99 euro sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli - con pre-partita che comincerà alle 19.45 - e sulla piattaforma satellitare Sky al canale 251