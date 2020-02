Napoli, accelerata per l'Europa: anche il calendario può aiutare

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli, c'è una super doppia chance all'orizzonte. Non solo l'opportunità di portarsi a -2 dalla zona Europa League, ma in generale c'è anche un calendario piuttosto favorevole per la squadra di Gennaro Gattuso.

Napoli, il calendario aiuta?

Come infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, superato l'ostacolo di stasera, gli azzurri troveranno il modesto Lecce al San Paolo mentre ci sarà Fiorentina-Atalanta e Genoa-Cagliari. Al turno successivo, invece, il Napoli avrà direttamente lo scontro diretto col Cagliari alla Sardegna Arena, così come lo terranno anche Atalanta e Roma a Bergamo In questa curva dunque, in caso di bottino pieno, potrebbe esserci una forte accelerarta azzurra. Magari a partire da stasera, considerando i passi falsi di tutte le dirette concorrenti per l'Europa.