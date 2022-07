Nandez-Napoli, Gazzetta: il giocatore è impaziente di provare nuove emozioni

Il Napoli continua a seguire Nandez del Cagliari. La retrocessione in serie B dei sardi è un aspetto fondamentale per chi vorrà il centrocampista. Il Cagliari cederà certamente il calciatore. Come si legge su Gazzetta c'è anche il Napoli in corsa.

Nandez-Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"E che dire dell’uruguaiano Nandez? Un anno fa sembrava destinato all’Inter, forte di una promessa del presidente Giulini. Poi è rimasto alla base senza successo. E ora si riparla del Napoli, ma anche di altre opportunità. Di sicuro il motorino sudamericano è impaziente di trovare nuove emozioni d’alto bordo".

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli