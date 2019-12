CdM - Multe Napoli, entro lunedì la difesa dei giocatori: la prima udienza sarà a metà gennaio

Notizie Calcio Napoli - Caos Napoli, su più fronti. Perché parallelamente al rischio esonero di Carlo Ancelotti e a una classifica disperata, resta sullo sfondo anche la questione multe.

Multe Napoli: pronta la mossa dei giocatori

A tal proposito, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, sono in arrivo degli aggiornamenti. Perché proprio tra oggi e lunedì

saranno presentate le memorie difensive e si va verso 24 arbitri differenti. Per la prima udienza bisognerà attendere metà gennaio, anche se il Collegio Arbitrale avrà un'ampia fase dedicata alla possibile conciliazione.