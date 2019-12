Gazzetta - Il destino di Ancelotti è ormai segnato: se non vince a Udine sarà esonerato, pronto Gattuso

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti rischia davvero l'esonero se oggi non dovesse battere l'Udinese. La rosea scrive di un destino ormai segnato per l'allenatore emiliano.

"La Dacia Arena emetterà una sentenza che potrà sconvolgere la storia dei 15 anni di Aurelio De Laurentiis. Se non arriveranno i tre punti, la prima testa a cadere potrebbe essere quella di Carlo Ancelotti, il cui destino è strettamente collegato all’esito di questa partita. E’ possibile che la decisione del presidente verrebbe rimandata a mercoledì, il giorno successivo all’impegno di Champions League, contro il Genk, che dovrebbe certificare il passaggio del Napoli agli ottavi di finale. L’Europa, comunque, diverrà secondaria, perché poi se ne riparlerà a metà febbraio per ritrovarla. Il problema vero resta il campionato e quegli 8 punti di distacco dalla zona Champions Sa bene, Ancelotti, che il suo progetto è stato fortemente compromesso dagli eventi dell’ultimo mese. Una serie di negatività che hanno generato una lotta interna senza esclusione di colpi. Si va dalle multe richieste da De Laurentiis, alle accuse rivolte da Ancelotti alla squadra fino alla contestazione dei giocatori all’allenatore sui metodi di allenamento e sul sistema di gioco. Insomma, una situazione che ha davvero dell’inverosimile, che ha condannato il popolo napoletano all’ilarità dei social che nulla gli hanno risparmiato. Ancelotti è a un passo dall’esonero, Rino Gattuso è pronto a subentrargli: altra stranezza, l’allievo sostituirebbe il maestro con tanto di scuse ma con una gran voglia di rimettersi in gioco e di riportare il Napoli in zona Champions. Perdere l’Europa che conta sarebbe un grave danno per i propositi futuri del club. Senza Champions il progetto perderebbe la sua importanza per mancanza d’investimenti.