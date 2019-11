Multe calciatori Napoli, CorSport: ecco tutte le cifre reali per ogni calciatore, solo in due pagano il 50% [TABELLA]

Ultime Calcio Napoli - Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato su Calcio Napoli24 una simulazione delle possibili multe che ogni calciatore del Napoli avrebbe potuto pagare dopo l'ammutinamento post-Salisburgo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato le cifre esatte degli importi che verranno trattenuti dalle buste paga degli azzurri.

"La gradualità c’è e si vede, perché per Insigne e Allan, il capitano e il protagonista dello scontro con De Laurentiis, c’è una richiesta di decurtazione del 50% sulla mensilità lorda di ottobre, che il Napoli non ha ancora riconosciuto e che ovviamente farà nei termini consentiti dalle leggi federali; per gli altri, tranne Malcuit, quella sera - ahilui - a letto, infortunato, a guardare quel ginocchio destro operato da un po’ - è stato ritenuto sufficiente presentare un conto pari al 25%. E la stima complessiva, di una iniziativa che non ha precedenti, ondeggia ben oltre i due milioni di euro, è quasi prossima ai due e mezzo: la differenza, in casi del genere ed in presenza di cifre così grosse, che sfuggono (quasi) all’umana comprensione, la fanno i decimali. Ma Insigne sarà costretto a lasciare poco meno di quattrocentomila euro e Koulibaly, che guadagna più di qualunque altro, con i suoi dodici milioni lordi annui, rinuncerà a 225.000 euro: e poi, scivolando in questo mondo dorato, a ognuno verrà presentata questa specie di “cartella esattoriale” che rappresenterà semplicemente l’ennesima tappa d’un caos gigantesco, destinato a durare".