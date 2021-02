Moviola Genoa-Napoli, CorSport: Scamacca-Mario Rui, il rigore ci può stare! Prima del 2-0 c'è una trattenuta di Strootman su Di Lorenzo

Napoli calcio - La situazione più delicata della moviola del Corriere dello Sport su Genoa-Napoli 2-1 è sull’ultimo pallone, ve ne proponiamo uno stralcio.

"Scamacca sposta Mario Rui in piena area, il rigore ci può stare invece Manganiello non va al Var e ammonisce il giocatore del Napoli per proteste. All’origine del raddoppio rossoblù ci sono le proteste di Gattuso per una trattenuta di Strootman su Di Lorenzo, non rilevata. Rischia Manolas, con l’entrata su Pandev vicino all’area del Napoli, severo Manganiello nell’ammonire Lozano per il pestone involontario su Zajc"