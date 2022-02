Moviola Corriere dello Sport Venezia-Napoli: Mariani si perde il rosso a Ebuehi, lo salva il VAR

Notizie calcio Napoli - Il Corriere dello Sport dà voto 5 in pagella all'arbitro Mariani di Venezia-Napoli. Di seguito il giudizio del quotidiano nei confronti del direttore di gara della sezione di Roma.

"Non impeccabile la partita di Mariani, compresa una testata con Ebuehi che lo ferisce all’orecchio dove aveva l’auricolare (continuerà mettendolo all’altro orecchio, anche se il calco fatto per avere una perfetta aderenza era per il destro, non per il sinistro). Si perde un piede a martello di Ebuehi su Mertens da vedere in campo. Finisce con 23 falli fischiati (media 28,50), 4 ammoniti (4,75 di media) e un rosso. Entrata di Ebuehi su Mertens, gamba destra con piede a martello sulla destra del giocatore belga, per fortuna non violento e irruento, ma comunque brutto, che mette a repentaglio l’incolumità dell’avversario. Mariani estrae il giallo, il VAR (Nasca) lo richiama alla revisione sul campo, rosso senza discussioni".