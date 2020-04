Morte Franco Lauro, Gazzetta: la settimana scorsa aveva avvertito dolori al torace e si sottopose a visita cardiologica

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla morte di Franco Lauro: "Se ne è andato all'improvviso, vittima con ogni probabilità di un attacco cardiaco. La scorsa settimana aveva avvertito alcuni fastidi al torace e si era sottoposto a una visita cardiologica. I medici lo avevano tranquillizzato e Franco era ritornato al lavoro. Domenica sera la sua ultima apparizione in video, per il notiziario di Rai Sport delle 19.30. Il malore lo ha colpito nella sua casa in centro a Roma, nelle ultime 48 ore"