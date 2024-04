CorSport - Calzona ha strigliato i senatori nello spogliatoio a fine primo di Monza-Napoli: il retroscena

La vittoria di rimonta del Napoli contro il Monza è servita a rasserenare un po' gli animi dopo un primo tempo decisamente brutto dove l'ex Alessio Zerbin ha servito l'assist vincente al gigante Djuric. La ripresa ha visto in campo un altro Napoli; sembrava praticamente quello che un anno fa stracciò il campionato riportando il tricolore in città dopo 33 anni. Ma cosa è accaduto nell'intervallo di Monza-Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito a quanto accaduto durante l'intervallo di Monza-Napoli:

"È un segnale. Che poi, dopo la strigliata dei senatori e di Calzona negli spogliatoi, diventa reazione: entra Politano e la catena con Anguissa e Di Lorenzo macina tutto e tutti; Osimhen vola insieme con la fiducia. Il Napoli è rabbioso, furioso, implacabile: il pallone corre veloce, il gioco si apre in ampiezza e va in verticale con qualità, e il Monza, con Bondo per Akpa-Akpro e Ciurria per Zerbin, perde sostanza in mezzo e velocità in ripartenza. I capolavori di Politano e Zielinski riassumono il concetto: serviva solo coraggio, bastava crederci e ricordarsi.

Quindici in 7 partite. Sei al Sassuolo e 4 ieri. La vittoria in trasferta mancava proprio dal Mapei, dal 28 febbraio: tante reti, tante storie. Troppi rammarichi: chissà perché, il Napoli dimentica spesso di aver vinto lo scudetto così".