Montali: "Napoli' Per vincere servono organizzazione e obiettivi chiari. Spalletti ha fatto un errore"

Giampaolo Montali ha rilasciato una intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

«Un club che vuole vincere bisogna che abbia coordinate precise e si strutturi con un’aria gestionale e una sportiva dai ruoli chiari. Curare l’area della comunicazione. Perché sono queste le componenti che determinano un risultato non un palo o un rigore sbagliato. E non può essere un caso che alcune vincano spesso e altre mai. È fondamentale un trait-d’union fra squadra e società. Capace di analisi oggettive anche quando le cose vanno bene, per tutelare l’area tecnica»

Spalletti ha fatto bene a toccare le corde emotive della squadra?

«Lui è un ottimo allenatore. Ma quando sei in un ambiente che ha vinto poco e hai giocatori con un trascorso fatto di pochi trofei, la comunicazione diventa ancora più importante, perché a volte dici in pubblico delle cose perché arrivino nello spogliatoio in un certo modo. E allora dico che apprezzo il coraggio di Spalletti e il suo discorso filosofico sullo storico traguardo da raggiungere. Ma forse in questi casi sarebbe meglio isolare la squadra per concentrarla sull’applicazione della tecnica e della tattica. Non si vince con i “dai dai, forza forza”. Meglio concentrarsi su allenamenti-partita-viaggi. Perché il fatto emotivo ti fa perdere lucidità. E ogni giocatore deve avere compiti chiari per focalizzare l’obiettivo».