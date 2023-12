Mondiale per club 2025, Gazzetta: Juve davanti al Napoli di 6 punti, la situazione

Napoli Calcio - Sarà un testa a testa tra Juventus e Napoli per la seconda squadra che prenderà parte al Mondiale per club 2025. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, al momento i bianconeri sono in vantaggio per 47 a 41. Al Napoli bastano anche 6 punti perché, in caso di parità, avrebbe un miglior risultato in Europa nel quadriennio:

"Juve-Napoli 47-41. Per ora i bianconeri restano davanti nel ballottaggio per la seconda italiana al Mondiale per club 2025. Mazzarri ha questa Champions per un sorpasso che vale una pioggia di milioni, ma dovrà confidare nel sorteggio. Dalla seconda fascia le prospettive non sono esaltanti. Però è finita l’epoca dei dubbi. La Fifa ha deciso la data: si gioca dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Torneo a 32 squadre, 8 gruppi da 4, poi eliminazione diretta dagli ottavi alle finali. Montepremi, pare, da 2,5 miliardi. I campionati e la Champions dovranno affrettarsi perché a giugno c’è già la final four di Nations. Il Mondiale per club è bello, ma farlo a 24 squadre non sarebbe stato male"