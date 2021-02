Momento magico per Politano, il suo ingresso ha dato una scossa di adrenalina al reparto offensivo: è lo specialista di Gattuso

Napoli Calcio - Altro grande protagonista del match contro il Parma è stato Politano. Un gol alla Politano, l'ex interista si è accentrato e con il sinistro ha fatto gol dal limite, conclusione deviata da Osorio. Il suo ingresso ha dato una scossa di adrenalina al reparto offensivo che non riusciva più a impensierire la difesa del Parma: la sua presenza a destra ha dato maggiore vitalità per le ripartenze nel finale di gara.

Politano

Come riporta Il Mattino:

"Quinto gol in campionato, Politano si conferma decisivo sia quando parte titolare sia quando comincia dalla panchina e contro il Parma dimostra di sapersi fare trovare sempre pronto. Gattuso lo ha schierato sempre nelle partite di coppa in Europa League e in coppa Italia utilizzandolo in campionato maggiormente in corso d'opera ma il suo apporto è stato sempre importante. Un gol lo ha segnato anche in Europa League con la Real Sociedad in trasferta e uno in coppa Italia con lo Spezia, in totale sette reti. Specialista nei tiri da fuori area, in questa fase anche lui è l'uomo in più per gli azzurri tenendo presente anche la sua rete giovedì scorso nel match dei quarti di finale di coppa Italia".