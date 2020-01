Moggi: "L’errore di De Laurentiis, compra per Gattuso sapendo che non sarà lui l’allenatore del futuro"

Calcio mercato Napoli, spunta l'editoriale di Luciano Moggi su Libero riguardo la campagna acquisti azzurra

"La Ssc Napoli accortasi di aver sbagliato a scommettere su Carlo Ancelotti, per rimediare ha affidato la squadra a Gattuso, con l’imperativo di raggiungere la zona Champions, in caso contrario il contratto andrà a scadenza il 30 giugno: come dire che Rino farà il traghettatore fino alla fine del campionato, vista la distanza che attualmente divide il Napoli dalle candidate per quel traguardo. e Laurentiis non ha ancora capito che è finito un ciclo, per cui se si fanno acquisti devono essere quelli desiderati dal mister incaricato ad iniziarne un altro. Ciò nonostante, ha preso adesso Demme da Lipsia e Lobotka dal Celta Vigo senza saper se Gattuso sarà il mister del futuro. Nello stesso tempo deve ovviamente cedere quei giocatori che lui stesso aveva etichettato come marchettari perché desiderosi di andare a giocare in Cina".