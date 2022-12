Mistero Pogba, salterà anche il Napoli: intanto è già costato oltre 5 milioni

Niente Napoli per Paul Pogba scrive la Gazzetta dello Sport che evidenzia il ritardo del francese nel rientrare a campo, Al di là dell'infortunio, Pogba finora è costato 5.24 milioni per non essere mai sceso in campo:

"Tradotto, i tempi sono ancora lunghi: sebbene il tecnico bianconero non sia nuovo alle sorprese (come quando convocò e poi fece fare uno spezzone di partita a Chiesa dopo aver detto il giorno prima in conferenza che non era ancora pronto) a questo punto pare difficile immaginarlo in campo per il big match del 13 gennaio al Maradona contro il Napoli. Più facile che il battesimo bis del Polpo avvenga a febbraio, decisamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia"