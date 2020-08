Ministero della Salute, Zampa: "Stadi aperti? Capisco sia una priorità, aspettiamo la riapertura della scuola e vediamo"

Ultime Serie A - Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

È sorpresa dal rialzo dei contagi e dalle notizie riguardanti le positivà nel mondo del calcio?

«Penso che quanto sta succedendo dimostri che la differenza la fanno i comportamenti, non i luoghi. Non è che se vai in Sardegna o in Grecia rimani contagiato e altrove no. Dipende dal rispetto delle regole»