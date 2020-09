CorSera - Milik furioso col Napoli, vuole andare via a zero e farla pagare a De Laurentiis

Il Corriere della Sera esamina la situazione di Arek Milik svelando un retroscnea sul suo imminente addio:

"Milik è furioso con il Napoli per com’è stato trattato nell’ultimo periodo. Escluso dai convocati per l’amichevole con il Pescara, spinto pubblicamente alla porta da Gattuso, anche ieri si è allenato da solo. Vorrebbe farla pagare a De Laurentiis, andandosene gratis a giugno. In questo modo però butterebbe in tribuna una stagione preziosa, nel pieno della carriera e dopo tanti gravi infortuni: gli conviene? È quanto gli stanno dicendo alcuni suoi consulenti, mentre altri – non disinteressati – lo spingono a resistere prospettandogli la possibilità di andare comunque alla Juve. Eppure anche da Torino gli sono arrivati consigli chiari: non ti prendiamo. Un modo per dirgli: vai alla Roma. È quello che quasi sicuramente farà, nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Guadagnerà 4,5 milioni a stagione più bonus per 5 anni: il contratto è lì, pronto, solo da firmare".